D’Zuel vun de weltwäit registréierte Corona-Infektiounen ass bannent mol net 3 Wochen, vu 15 op iwwer 20 Milliounen Fäll an d’Luucht gaangen.

Dat geet aus den Zuelen vun der Johns Hopkins Universitéit vu Baltimore ervir, déi di Zuelen schonn zanter Méint all Dag op en neits sammelt a publizéiert.

Ronn d’Hallschent vun de confirméierten Infektiounen gouf et a grad emol 3 Länner: nämlech an den USA mat méi wéi 5 Millioune Fäll a Brasilien mat iwwer 3 Milliounen an an Indien mat méi wéi 2 Milliounen Infektiounen.

Dernieft breet sech de Virus och a Russland, Südafrika, Mexiko, a generell a Südamerika weider séier aus.

Méi wéi 730.000 Leit si weltwäit gesinn, mëttlerweil un de Suitten vun enger Covid-Infektioun gestuerwen.