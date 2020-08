D'wäissrussesch Oppositiounskandidatin Swetlana Tichanowskaja ass a Litauen geflücht, dat huet de litaueschen Ausseminister bestätegt.

Fir déi zweet Nuecht hannerteneen, koum et nees zu Demonstratiounen a Wäissrussland, no den ëmstriddenen Presidentiellen vun e Sonndeg. Virun allem an der Haaptstad Minsk gouf et schwéier Konfrontatiounen tëscht Regime-Kritiker an der Police, déi ganz vehement géint all Maniff virgeet. Een Demonstrant ass dobäi ëm d’Liewen komm.

Vun offizieller Säit heescht et, e Sprengsaz, deen de Mann wollt op d’Police geheien, wier ze fréi explodéiert.

D’Manifestante geheien dem President Lukaschenko jo vir, d’Walen op en neits manipuléiert ze hunn. Hien soll e Sonndeg gutt 80% vun alle Stëmmen kritt hunn, wat och aus dem Ausland nawell ugezweiwelt gëtt.

Um Dënschdeg de Moien ass et dann och d'Meldung, dass d'Oppositiounskandidatin Swetlana Tichanowskaja a Litauen geflücht ass. Si wier gutt do ukomm a wier a Sécherheet, heescht et vum litaueschen Ausseminister Linas Linkevicius.