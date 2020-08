E Méindeg gouf virum wäissen Haus e Mann vun engem Offizéier vum amerikanesche Geheimdéngscht ugeschoss.

De 51 Joer ale Mann soll dem Offizéier gesot hunn, dass hien eng Waff hätt an soll op eng aggressiv Aart a Weis a Richtung vum Offizéier gelaf sinn. Hie soll dunn eng Beweegung gemaach hunn, déi drop ugedeit huet, dass hie wéilt eng Schosswaff benotzen, wouropshin den Offizéier de Mann ugeschoss huet. Dat huet den Tom Sullivan, Chef vum amerikanesche Geheimdéngscht (Secret Service Uniformed Divison) e Méindeg matgedeelt. De Mann, esou wéi den Offizéier sinn an d'Klinik gefouert ginn.

Den amerikanesche President, deen deen Ament am Gaange war, eng Pressekonferenz am wäissen Haus ofzehalen, gouf wärend dëser vun engem Offizéier ënnerbrach a gouf héiflech gebieden, mat dem Offizéier matzekommen. De Sall vun der Pressekonferenz gouf dunn ofgespaart, dat mat de Journalisten, déi nach dobannen waren.

E puer Minutten drop ass den Donald Trump erëm um Podium gewiescht, fir seng Pressekonferenz ofzeschléissen. Hien huet Erklärungen zum Thema ginn an erkläert, dass d'Autoritéiten de Verdächtegen ugeschoss hätten, an datt dësen an d'Klinik géing gefouert ginn. Wéi hie gefrot gouf, ob de Mann eng Waff gehat hätt, huet de President geäntwert, dass sou wéi hien et verstanen hätt, wier de Mann arméiert gewiescht. Den Donald Trump huet ausserdeem och dovunner profitéiert, fir säi Geheimdéngscht ze luewen. Et wiere fantastesch Leit, déi bescht vum Beschten, esou den amerikanesche President.