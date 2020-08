Wéi de President Putin matdeelt, huet Russland elo offiziell den éischte Corona-Impfstoff weltwäit zougelooss.

De Produit, dee vum Gamaleja-Institut entwéckelt gouf, hätt den Accord vum Gesondheetsministère, sou de russeschen President. Seng Duechter wier scho mat dësem geimpft ginn. Hie géing hoffen, dass d'Masseproduktioun gläich kéint starten.

Den neien Impfstoff gouf no manner ewéi 2 Méint Tester u Mënschen zougelooss. Momentan sinn 200 Impstoffkandidature weltwäit an Entwécklung, 20 dovu sinn an enger Phas, déi klinesch um Mënsch testen. D'Aarbecht un engem Impfstoff wier net nëmmen eng wëssenschaftlech oder finanziell Stäerkt, mä och een Zeeche vu politeschem Prestige.

D'lescht Woch hat déi russesch Vize-Ministerpresidentin fir d'Gesondheet Tatjana Golikowa ugekënnegt, dass Russland am August een Impfstoff autoriséiere géing. Den Impfstoff sollt op 1.600 Patiente klineschen Erfolleg gehat hunn, fir approuvéiert ze ginn. Am September kéint dësen da produzéiert ginn.

De Gesondheetsminister Michail Muraschko huet e Méinden annoncéiert, dass déi klinesch Versich elo ofgeschloss wieren. Russland wëll am Oktober déi éischt Campagne vu Massenimpfung starten. Fleegepersonal a Léierpersonal sollen als éischt getest ginn.

Bis elo sinn d'Experten dovunner ausgaangen, dass een Impfstoff fréistens Enn des Joers kéint fäerdeg sinn. Dat läit ënnert anerem dorun, dass d'Impfstoffer eng gewëssen Unzuel un Testphase musse matmaachen. Et goufe schonn international Kriticken, well den Impfstoff net sécher genuch sollt sinn. Ausserdeem soll dësen och ze wéineg um Mënsch getest gi sinn, a fir dësen an sou enger fréier Phas zouzeloossen, géing géint international Krittäre verstoussen.