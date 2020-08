D'Liwwerzerwisser konnte finanziell dovu profitéieren, datt d'Leit méi mussen Doheem bleiwen.

Den Online-Kleederbuttek Zalando an den Iess-Liwwerzerwiss hunn um Dënschdeg allebéid zu Berlin hir Zuele vum 2. Trimester presentéiert, an déi gesi ganz gutt aus.

Gestäerkt aus der Kris

"Mir sinn aus der éischter Well vun der Pandemie däitlech méi staark erauskomm, wéi mer eragaange sinn", sot de Finanzchef vun Zalando David Schröder. Méi Clienten, méi Bestellungen, ma d'Entreprise profitéiert och, well ëmmer méi Marken an Eenzelhändler hir Produiten op der Plattform ubidden, an dofir bezuelen.

Am Ufank vun der Kris hat den däitschen Internet-Kleederbuttek nach mat gelidden, well d'Leit am Allgemenge manner consomméiert hunn. Am Mäerz goung den Ëmsaz däitlech erof an de Betrib huet e Spuerprogramm vun 350 Milliounen Euro annoncéiert. D'Direktioun a Leit a méi nidderege Managementpositioune sollten op hir Paie verzichten. Mëttlerweil kéint een déi Mesuren nees ophiewen, et hätt een nees ugefaange Leit anzestellen a vill Mataarbechter hätten hire Gehalt gehéicht kritt, sot den David Schröder um Dënschden.

Tëschent Mee a Juni ass den Nettobenefice op 122,6 Milliounen Euro geklommen, par Rapport zu 45,5 Milliounen Euro am selwechten Zäitraum zejoert, esou Zalando. Dat operationellt Resultat huet sech méi wéi verduebelt op 211,9 Milliounen Euro. Den Ëmsaz ass ëm 27,4% op gutt 2 Milliarden Euro geklommen.

Finanziell leeft also gutt fir de Betrib, deen awer intern nach e puer Saachen opzeschaffen huet. Nodeems Reproche vu Rassismus ëffentlech goufen hat Zalando en Affekotebüro engagéiert, fir d'Virwërf z'iwwerpréiwen. Dat wier nach net ofgeschloss, sou dass een nach näischt Neies kéint soen, sot de Finanzdirekter um Dënschdeg.

Iesse fir nozekachen

Finanziell leeft et och fir Hellofresh, eng Entreprise, déi Këschte mat Liewensmëttel a passende Rezepter liwwert, exzellent. No Rekordzuelen am 2. Trimester kann den Dominik Richter, ee vun de Grënner, sech virstellen, datt d'Recette sech dëst Joer quasi verduebelen. Elo wëll een d'Aktivitéiten am Ausland ausbauen.

Hellofresh profitéiert, datt vill Leit wéinst der Pandemie vun Doheem aus schaffen, Doheem no de Kanner kucken, an all Dag selwer kache mussen. D'Zuel vun den aktive Clienten ass am 2. Trimester op 4,18 Millioune geklommen, par Rapport zu 2,41 Milliounen dat Joer virdrun.

18,1 Millioune Commande goufen tëschent Abrëll a Juni gemaach, méi wéi duebel esou vill wéi dat Joer virdrun. De Chiffre d'affaires ass ëm 123% op 972 Milliounen Euro geklommen. D'Entreprise huet bal 154 Milliounen Euro Benefice (viru Steieren) gemaach, par Rapport zu 18 Milliounen zejoert. Mat engem Nettobenefice vu ronn 116 Milliounen Euro schreift Hellofresh elo schwaarz Zuelen.

Och d'Aktie vun der Entreprise hunn zanter Enn 2019 ëm 150% u Wäert gewonnen an ass domat dee gréisste Gewënner ënnert den däitsche Standardwäerter. Hellofresh ass mëttlerweil op der Bourse 8 Milliarden Euro wäert.

D'Direktioun geet elo dovunner aus, datt de Chiffre d'affaires 2020 am Verglach zum Joer virdrun ëm 75 bis 95 Prozent an d'Luucht geet, wéi d'Entreprise um Méindeg Owend matgedeelt hat.