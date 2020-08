Et schéngt méi einfach ze sinn, de mënschleche Genen nei Nimm ze ginn, wéi eng Software ze verbesseren.

Déi automatesch Dateveraarbechtung vun der Microsoft-Software "Excel" huet de Fuerscher Kappzrebrieches gemaach. D'Software huet nämlech d'Nimm vu verschiddene Genen net verstanen. All Gen huet en Numm an ee Code, zum Beispill gëtt de "Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1"-Gen mat "MARCH1" ofgekierzt.

Tippt een dat awer an eng Excel-Tabell an, mécht déi doraus en Datum: 1. Mäerz. Dat huet fir Chaos gesuergt. An et kann een et net ofschalten.

Fir de Problem aus der Welt ze schafen huet den "HUGO Gene Nomenclature Committee" (HGNC) zu Cambridge elo eng nei Richtlinn erausginn. Dat schreift déi US-amerikanesch Technik-Internetplattform "The Verge". D'Nimm vu 27 mënschleche Gene goufen elo sou geännert, datt se mat der Microsoft-Software kompatibel sinn. De "Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1"-Gen heescht deemno vun elo un "MARCHF1".