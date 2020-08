D’Zuel vun den Doudesaffer duerch Covid-19 a Brasilien ass kierzlech op iwwer 100.000 geklommen.

D’Land ass no den USA domat dat mat deene meeschten Infektiounen an Doudesfäll weltwäit. Op der éischter Plaz ass Brasilien awer, wat d’Zuel vun Infizéierten ënnert dem Gesondheetspersonal selwer ugeet. Den Internationale Comité vum Roude Kräiz ass mat deem Drama befaasst.

Et ass en Drama, wat den Ament a Brasilien geschitt. De Virus brécht de souwisou fragille gesellschaftlechen Zesummenhalt am gréisste Land vu Südamerika. Den trageschen Zenario spillt dem Rietsnationalist Jair Bolsonaro dobäi nach an d’Kaarten. En dréckt, fir d’Geschäfter erëm opzemaachen – zemools elo, wou e sech selwer op der Tëlee als geheelt inzenéiert, de Virus weiderhin erofspillt a Kritiker oppen drun zweiwelen, ob en iwwerhaapt jeemools infizéiert war.

Enn Februar goufen et a Brasilien déi éischt Infektiounen. No 3 Méint ware 50.000 Mënsche gestuerwen. Fir déi nächst Tranche vu 50.000 hat et nach just 50 Deeg gedauert.

Zwee Gesondheetsminister, allebéid Medezinner, hunn dem Bolsonaro seng Regierung an der Kris mëttlerweil misse verloossen. Den aktuellen ass ee vum Militär. Hien deelt elo endlech déi wëssenschaftlech Ignoranz vum President, dass Masken an Distanz hale kee Sënn géife maachen.

Dem Internationale Comité vum Roude Kräiz no goufen a Brasilie ronn 240.000 Infizéierter fonnt ënnert dem systemrelevante Gesondheetspersonal. Offiziell sinn der ronn 400 dovun um Virus gestuerwen. A wéi sou dacks ass d’Donkelziffer méi héich.

"Vill Famillje kommen hei un a versti guer net, wéi eescht et ass. Firwat eng Mask, firwat Hänn wäschen, firwat dierf ech kee besichen, firwat dierf ech net bei him bleiwen, firwat ass en intubéiert, firwat hänkt en un engem Beotmungsapparat. Nieft eiser Aarbecht musse mer iwwerhaapt emol informéieren.", erzielt d'Pamela Santos, Infirmière zu Fortaleza.

"Mir hate Leit, déi ware sech bewosst, dass se géife stierwen an dass mer leider näischt kéinte maachen. Mir hunn d’Ambulanz geruff an déi soten: "Lauschtert, mir kënne se néierens hibréngen. Et ass néierens méi e Beootmungsapparat fräi an der Stad. Mir hunn eis Schicht schonn ugefaangen an da wousste mer, dass mer ganz schwéier Decisiounen ze huelen hätten.", esou den Dokter Séergio Simoes, Medezinner zu Fortaleza.

"Déi Pandemie huet jiddereen iwwerwältegt. Och mech. Et ginn esouvill Patienten. Mir hu Saache gesinn, déi eis laang wäerte begleeden. An 42 Joer huet mech nach keng Situatioun esou getraff. Et ass haart.", betount de Francimar Freitas, Spidolaarbechter zu Fortaleza.