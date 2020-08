Iwwer 30 Joer ass et hier, dass d'Beatrix Hemmerle zu Tréier an hirer Wunneng ëmbruecht gouf.

Déi deemools 32 Joer al Fra gouf den 11. August 1989 an hirer Wunneng fonnt. Géint 3 Auer an der Nuecht hat sech en onbekannten Täter Zougang iwwert de Balcon verschaaft a si mat Messerstéch esou schwéier blesséiert, dass d'Affer op der Plaz verblutt ass. Wéinst héijen Temperature stoung d'Balcon-Dier op an d'Rolluede ware just zum Deel zou. Den 12 Joer ale Bouf hat seng Mamm fonnt. Iwwert e Parking hat sech den Täter duerch d'Bascht gemaach, wou d'Ermëttler eng bluttverschmierte Liederjackett fonnt haten.

Zeienaussoen no hätt déi lescht Woche virum Virfall ëmmer nees e Mann um Balcon vun der elengerzéiender Mamm gestanen, e sougenannte "Spanner", wéi d'Police Rheinland-Pfalz schreift.

Obwuel sech d'Beamte vun der Police intensiv mam Fall ausenaner gesat hunn, konnt de Fall bis haut net opgekläert ginn. Elo, 31 Joer no der Ermuerdung, erhofft ee sech nei Indizien. Fortschrëtter an der DNA-Fuerschung kéinten nämlech méiglecherweis dozou bäidroen, de Mordfall opzeklären.

Getest ginn eng Abberzuel Männer, déi dem Täterprofil entspriechen an e Bezuch zum Beatrix Hemmerle oder den deemolegen Ermëttlungen hunn. Op dës Manéier kënnen engersäits presuméiert Mäerder duerch eng Spaut-Prouf ausgeschloss ginn. Anerersäits ka mat Hëllef vun engem modernen DNA-Test gekuckt ginn, ob den Täter an engem Verwandschaftsverhältnis zu sengem Affer stoung.

Ma net nëmmen déi modern Wëssenschaft kéint dozou bäidroen, d'Ermëttlunge virunzebréngen, mä och Zeienaussoen. Um Site vun der Police Rheinland-Pfalz gouf eng Lëscht mat Froe verëffentlecht, an deenen een ënnert anerem gefrot gëtt, ob een eng Persoun am Ëmfeld hat, déi Kontakt mam Beatrix Hemmerle hat a sech opfälleg nom 11. August 1989 verhalen hat oder ob d'Liederjackett (Gréisst 48-50), déi um Parking fonnt gouf, engem bekannt virkënnt.

All Hiweiser, déi zu der Opklärung vun der Dot bäidroen, sinn op eng Belounung vu 5.000 Euro dotéiert.