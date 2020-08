Wien a China wëll areese fir ze schaffen, brauch vun dëser Woch u keng speziell Invitatioun méi.

Wéinst der Corona-Pandemie hat d'Volleksrepublik seng Grenzen am Mäerz fir quasi all Auslänner zougemaach, souguer fir Leit, déi eng Openthaltsgeneemegung oder Famill am Land haten.

Vun dëser Woch u soll et fir Europäer awer nees méi einfach ginn, fir nees anzereesen. Wéi d'chinesesch Ambassade zu Berlin um Mëttwoch matgedeelt huet, solle Bierger aus 36 europäesche Länner, déi eng Openthaltsgeneemegung hunn, gratis e Visa kënnen ufroen, ouni dofir eng Invitatioun ze brauchen. Dorënner Frankräich, Däitschland, Groussbritannien an och Lëtzebuerg. Virdrun duerften nëmmen eng kleng Zuel vu qualifizéierten Aarbechtskräften mat enger offizieller Invitatioun areesen.

Jiddereen, deen zréck a China wëll, muss op en neits e Visa ufroen, d'Dokumenter, déi virun der Kris ausgestallt goufen, zielen net méi. Jiddereen, deen aus dem Ausland areest, muss sech awer teste loossen a 14 Deeg a Quarantän - an iwwerhaapt emol e Flugticket fannen, nodeems déi international Flich nach ëmmer staark ageschränkt sinn an d'Präisser an d'Luucht geschoss sinn. D'Air France zum Beispill dierf awer nees vun Enn August un 3 mol d'Woch fléien.