De Robert Koch Institut huet 1.226 nei Fäll bannent 24 Stonne gemellt, sou vill ewéi zënter Enn mee net méi.

Et géing ee gesinn, datt et bei Leit déi vu Reesen erëm kommen, duerch Partyen a Familljefeieren op ville Plazen méi kleng oder méi grouss Ausbréch géing ginn, sou den CDU-Politiker um Deutschlandfunk.

Et misst een op alle Fall elo immens oppassen, well et net méi just lokal Phenomener wieren.