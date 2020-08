Et ass den Ament déi gréisst weltwäit humanitär Kris a si ass an engem vun den äermste Länner, am Jemen.

Vun den Onrouen am Land kritt een net méi vill mat dobaussen, vun der humanitärer Situatioun och net. D'Hëllefsorganisatioun Unicef versicht, um Terrain de Leit ze hëllefen. Unicef am Jemen/Reportage Morgane Denozi ¾ vun de Bierger am Jemen brauchen Hëllef. Dat sinn 22 Millioune Leit, déi net méi ouni Ënnerstëtzung liewe kënnen. 12 Millioune Leit brauchen Iessen, well se riskéieren ze erhéngeren. "Et ass de Moment esou schlëmm, dass mer estiméieren, dass bis zum Schluss vum Joer d'Hallschent vun alle Kanner ënner 5 Joer ënnererniert wäerte sinn. Dat heescht, et ass elo wierklech ganz ganz urgent, dass mer eis Aktivitéite verstäerken um Terrain.", esou d'Sandra Visscher, d'Direktesch vun Unicef Lëtzebuerg. De Fokus läit och am meeschten op de Kanner, déi net genuch Liewensmëttel hunn. "Fir ee Kand wärend engem Mount ze ernären, dat kascht ongeféier ëmgerechent 40 Euro. Dat heescht, fir eis kléngt dat ganz banal an no engem klenge Betrag, mee dat ka wierklech e ganz groussen Ënnerscheed maachen." Och medezinesch Hëllef an einfach sanitär Versuergung gi gebraucht, fir dass sech Krankheeten net méi sou séier verbreede kënnen. Vill Reen, eng Insekteplo an de Coronavirus: d'Kris ass nach méi schlëmm ginn. Och a punkto Corona ass d'Unicef en Charge: "De Problem ass natierlech, fir Tester erbäizekréien. Wann een d'Leit net test, da weess een net, wéi eng Ausmoossen huet de Problem wierklech. Dat ass och eppes, wat d'Unicef elo nei dobäi kritt huet als Domaine am Jemen nieft der Waasserversuergung, nieft der Ernährungsversuergung. Dat ass fir ze kucken, fir 10.000 Covid-Tester dohin ze kréien, fir dass d'Leit kënne getest ginn, fir ebe sécher ze goen, dass déi, déi positiv getest ginn, dass déi sech och kënnen isoléieren." Dernieft gëtt probéiert, fir proppert Waasser ze suergen, well dat wichteg fir déi allgemeng Hygiène ass, zemools elo wärend der Pandemie. En Enn vun der Kris, ass nach laang net a Siicht. Méi Informatioune fannt Dir hei.