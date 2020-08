A Wäissrussland huet d'Police mat schaarfer Munitioun op d'Demonstrante geschoss, dat melle verschidde Medienhaiser ënner anerem d'AFP.

Et wiere Schosswaffe bei de Demonstratiounen an der Stad Brest am Südweste vu Wäissrussland an den Asaz komm, dat huet de wäissrusseschen Inneministère e Mëttwoch matdeelt, sou d'AFP. Op d'mannst eng Persoun wier deemno blesséiert ginn.

Zu dem Asaz vu Schosswaffe koum et deemno en Dënschdeg bei Demonstratioune géint déi ëmstridde Wal vum President Alexander Lukaschenko, deen a säint Amt zeréck gewielt gouf. Wéi e Porte-parole vum Inneministère weider matdeelt, wier e Grupp vun aggressive Bierger zu Brest mat metallene Staangen op d'Police lassgaangen. Doropshin hätten d'Sécherheetsleit misse Schosswaffen als Schutz asetzen, dobäi wier eeben ee Bierger blesséiert ginn.

Zanter der ëmstriddener Wal e Sonndeg ginn a Wäissrussland honnerte vun Unhänger vun der Oppositioun op d'Stroossen. Dobäi goung d'Police zu Minsk brutal mat Gummispatrounen an Tréinegas géint d'Demonstratioune vir - an deem Kader goufen et eng sëllege Blesséierten a Festnamen. E Méindeg gouf no Angabe vun der Regierung eng Persoun vun den Demonstratiounen déidlech verwonnt, wéi ee Sprengsaz a sengen Hänn explodéiert ass.