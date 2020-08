D'Police huet zu Nijeveen am Nordoste vum Land de bis ewell gréissten Droge-Labo an Holland fonnt.

Schätzunge vun den Ermëttler no géingen all Dag an dësem ëmgebaute Päerdsstall Drogen an Héicht vu 4,5 bis 6 Milliounen Euro Verkafswäert hiergestallt ginn. "Et geet hei ëm eng gigantesch Produktioun", sou de Spriecher vun der Police.

Hei gouf eng sougenannten Drogewäscherei gemaach. Drogebanden hunn de Kokain virum Export opgeléist a Stoffer mat dëser spezieller Léisung preparéiert. Op dës Manéier konnten d'Droge méi einfach geschmuggelt ginn. Am Labo gouf de Kokain mat Hëllef vu Chemikalie vun der Kleedung geléist a weider veraarbecht, fir op der Strooss verkaf ze ginn.

17 Persoune goufe festgeholl, 13 vun hinne stamen aus Kolumbien, 3 sinn Hollänner an 1 kënnt aus der Tierkei. Iwwer 100 Kilo Drogen an dausende Liter Chemikalie goufe saiséiert.

Lagerhalen zu Apeldoorn an Elshout goufen iwwerdeems och duerchsicht. Ganzer 120.000 Kilo Kleedung goufen hei fonnt, déi fir den Transport vu Kokain-Léisunge sollte benotzt ginn.

Déi hollännesch Police huet der Drogekriminalitéit schonn zanter Laangem de Kampf ugesot. Rotterdam ass de gréissten Hafen an Europa, wou Kokain geschmuggelt gëtt.