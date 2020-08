A Spuenien sinn op ville Plazen d'Grenzwäerter iwwerschratt ginn, déi zweet Well ass definitiv ukomm.

Och d'Balearen, wou jo wärend de Vakanzeméint och vill Lëtzebuerger sech ophalen, observéiere Corona-Zuelen, déi eropginn. Mallorca dreet souguer eng Reeswarnung.

Wéinst de Corona-Zuelen, déi op Mallorca eropginn, geet op de Balearen Inselen d'Angscht ëm, datt d'Vakanzendestinatioun als Risikogebitt agestuuft gëtt. Wann d'Infektiounszuelen op der beléifter Insel Mallorca weider eropgi wéi bis ewell, kéint dëst geschwënn de Fall sinn, dat melle verschidde Medienhaiser a Spuenien.

Schwéiere Coup fir den Tourissem

Fir déi extreem vum Tourissem ofhängeg Insele wär d'Klasséierung an e Risikogebitt e schwéiere Coup. Enn Juli hat Groussbritannien jo well eng Quarantänflicht fir Vacancieren ausgeschwat, wa si zeréck aus Spuenien kommen - dëst hat zu engem zolitten Abroch vu Reservatiounen gefouert. Eis däitsch Noperen haten en Dënschdeg well fir Deeler a Spuenien, ënner anerem fir d'Géigend ëm Madrid an d'Baskeland, wéinst klammenden Zuelen eng Reeswarnung verhaangen. Warnunge fir Reesen a Katalounien gëlle schonn zanter Juli.

Zuelen op de Balearen klammen

Op de beléiften Insele ginn et den Ament méi wéi 1.000 confirméiert Fäll. Bannent 24 Stonne sinn en Dënschdeg 228 Neiinfektioune gemellt ginn. Esou ass de Wäert op iwwer 50 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner geklommen, dëse louch virum Dënschdeg bei 32.

D'Regionalregierung allerdéngs huet betount, datt ee wäit méi Tester géif duerchféiere wéi nach um Ufank vun der Pandemie, an datt déi meescht Fäll asymptomatesch verlafe géifen. Donieft géingen Infektiounskette séier ënnerbrach ginn.

Lockdown verschlof

D'Situatioun op de Balearen Insele hätte mat dem Versoe vun de Responsabelen ze dinn, dat seet de Wëssenschaftler Miguel Otero-Iglesias. Wärend dem Lockdown hätt ee Precautiounen a Virbereedungen treffe kënnen, wéi een zukünfteg Infektiouns-Clustere gutt meeschtert. Dat wier net geschitt, sou de Wëssenschaftler. Donieft wier den Drock op d'Tourissmusbranche extreem héich, Baren a Caféen nom Lockdown nees opzemaachen - dëst wier méiglecherweis ze fréi geschitt.