A Wäissrussland ass keng Rou a Siicht, dat no de Wale vun der leschter Woch.

D'Oppositiounskandidatin Tichanowskaja ass en Dënschdeg a Litaue geflücht. No eegenen Aussoen, wëll si esou hir Kanner schützen. Stëmme ginn haart et wier Drock op si ausgeüübt ginn. Si war fir hire Mann – een inhaftéierte Regimm-Kritiker - bei der Wal ugetrueden. An och e Mëttwoch goufen et nees Demonstratioune mam Virworf: Walbedruch. Eng Katastroph, och fir Leit aus der wäissrussescher Communautéit zu Lëtzebuerg. Et sinn Zeene vu Gewalt an de Stroosse vun der Haaptstad Minsk. Dausende Leit protestéiere géint déi héchstwarscheinlech manipuléiert Presidentewal a Wäissrussland. D'Police reagéiert an hëlt honnerte vun hinne fest - a gräift rigouréis duerch.

De Laangzäit-President Lukaschenko probéiert weider anzeschüchteren

„Wann ee probéiert, dëst Land an de Chaos ze stierzen oder ze destabiliséieren – da gëtt et eng direkt Reaktioun vu mir!", sou de Lukaschenko.

Iwwer 80% vun de Stëmme soll de Lukaschenko der Walkommissioun no kritt hunn. Seng Géignerin d'Swetlana Tichanowskaja par contre just knapp 10%. E Resultat, dat net just vun der Oppositioun kontestéiert gëtt. D'Oppositiounskandidatin huet sech, aus Sécherheetsgrënn, a Litauen ofgesat.

„Leit, pass wgl. op. Et huet kee Sënn e Liewen ze loosse fir dat, wat grad geschitt."

Et si Biller, déi d'Aksan Navakshonava, eng Wäissrussin, déi zanter 11 Joren zu Lëtzebuerg wunnt, schockéieren. Och si ass d'lescht Woch op Bréissel op d'Ambassade gefuer, fir hir Stëmm ofzeginn. D'Resultat vun der Wal war awer kaum iwwerraschend. Ma de Mouvement hannendrun jo. 6.000 Persoune goufe bei de Protester scho festgeholl, d'Konditioune si katastrophal.

Schwéier ze erdroen ass d'Situatioun och fir d'Natascha. Si ass aus Wäissrussland, wunnt zu Lëtzebuerg a wëll anonym bleiwen. "Ils ont vu que c'est la liberté. Parce que avant il n'y avait pas de vraie opposition. Toute l'opposition était en prison. Et cette année, c'est la première fois, qu'une vraie personne comme nous, une femme simple se présente. Et bien sûr les gens ont vu l'espoir, la possiblité de terminer ce qui se passe et c'est ça ce qui a réuni notre Biélorusse."

D'Protester géint d'Walresultat géifen ëmmer méi zouhuelen.

"Les gens sont prêt de se battre. C'est énorme. Il y a de milles et milles de personnes qui sont dehors."

De Lukaschenko a seng Regierung ginn ëmmer méi haart géint d'Protestante vir. Et ginn Honnerte Blesséierter an Dausende Manifestante goufe festgeholl.

"Tout le pays était dehors et c'était vraiment brutal. C'était avec la force énorme contre les gens avec rien. Comme on est – avec notre espoir.."

Vill Wäissrussen am Ausland, esou wéi d'Natascha halen zu hire Landsleit.

"Avec tout le coeur ils sont avec la population. Ils suivent, ils regardent, ils ont de la famille là bas- Mentalement, on a envie de donnner du support, le maximum qu'on peut, de donner notre voix pour la liberté. Et c'est ca ce qu'on fait."

Zanter 1994 gouf keng Wal a Wäissrussland als fräi an demokratesch unerkannt vun internationale Walbeobachter.

D'EU huet ugekënnegt d'Situatioun ëm d'Walen ze analyséieren, seng Bezéiung zu Wäissrussland ze iwwerpréiwen an éischt Sanktiounen annoncéiert. Warscheinlech awer nëmmen e klengen Trouscht fir déi Mënschen, déi mat dem Resultat liewe mussen.