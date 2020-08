De Bëschbrand am Hannerland vu Los Angeles breet sech weider aus. Evakuatioune sinn am Gaangen.

No de ganz uergen Bëschbränn vum Spéitsummer 2018 a Kalifornien, wou beim sougenannte Camp Fire 86 Leit ëm d’Liewen komm waren, an et och als de gréisste Bëschbrand an der kalifornescher Geschicht gëllt, brennt et elo nees am US-Westküste Bundesstaat.

Dat sougenannten Lake Fire huet bannent just 3 Stonnen méi wéi 4000 Hektar Bësch verbrannt. Dat Ganzt ass eng 90 Minutten mam Auto vu Los Angeles ewech, an d’Flame géife sech weiderhi ganz séier ausbreeden.

Vill Haiser ronderëm goufen schonns evakuéiert. Méi wéi 300 spezialiséiert Pompjeeë sinn am Asaz.