Et geet ëm dat nämmlecht Land, ma dacks zirkuléiere méi Nimm, dat a ville Sproochen: Wäissrussland a Belarus. Ma firwat ass Belarus politesch méi korrekt?

An eisen Nopeschlänner ginn et och ëmgangssproochlech déi zwee Nimm fir d'Land. Op däitsch seet ee Weißrussland a Belarus, op franséisch ginn et souguer dräi Wieder: Biélorussie, Bélarus a Belarus.

Ma Wäissrussland oder Biélorussie sinn net wierklech eng Iwwersetzung vu "Belarus". "Bela" heescht effektiv wäiss, ma "Rus" ass net Russland. "Rus" bezeechent net d'Land vum President Putin, ma de mëttelalterlechen Territoire an Osteuropa, wou de Belarus, d'Ukrain a Russland drop sinn.

Wéi d'Sowjetunioun sech opgeléist huet, ass d'Wäissrussesch Sozialistesch Sowjetrepublik 1991 onofhängeg ginn. Du gouf den Numm geännert: net méi Wäissrussland sollt d'Land offiziell heeschen, mee Republik Belarus. Wäissrussland ass also den alen Term, wéi d'Land nach ënnert der Sowjetrepublik geheescht huet.

Kritik un dësem Numm, deen nach ëmmer ëmgangssproochlech gebraucht gëtt, déi gëtt et aus politesche Grënn. Den Numm Wäissrussland wier problematesch, well dëst géif eng Ofhängegkeet vu Russland symboliséieren an net géif weisen, datt d'Republik Belarus onofhängeg ass.

An der däitscher Sprooch gëtt och dacks an der Press de korrekten Numm (Republik) Belarus gebraucht. An der franséischer Sprooch ass dëst, ausser an offizielle Pabeieren, awer net zwangsleefeg de Fall.

Nach 2018 am Kontext vun der Futtballweltmeeschterschaft huet de franséischen RTL sech aus den uewe genannte Grënn fir den Numm "Bélarus" entscheet. D'Académie française huet op Nofro awer kommentéiert, datt fir si "Biélorussie" déi gutt franséisch Iwwersetzung wier. Déi franséisch Sproochen-Institutioun géif "Biélorussie" an net "Bélarus" recommandéieren, esou wéi "Allemagne" Däitschland géif heeschen.

Fir de Recommandatioune vun der Republik Belarus vun 1991 entgéintzekommen, benotzt d'RTL-Redaktioun an den Artikelen iwwer d'Protester an Zukunft de richtegen Numm "Belarus".