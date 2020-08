Beim "Canyoning" duerch d'Schluchte vu Parlitobel an de Schwäizer Bierger hu sech e puer Touriste vun engem Donnerwieder iwwerrasche gelooss.

E véierte Mann gëllt weiderhin nach als vermësst. Wéi d'Police matgedeelt huet, hätten d'Männer e Mëttwoch en Tour an der Parlitobel-Schlucht an der Géigend vun der Gemeng Pfäfers ënnerholl. No zolitten Donnerwiederen an där Regioun wiere si d'éischt als vermësst gemellt ginn, dräi vun insgesamt 4 Touriste goufe bei enger Sichtaktioun an der Nuecht dout erëmfonnt.

Wéinst de schwierege Wiederkonditiounen huet d'Sich tëschenzäitlech ënnerbrach misse ginn a konnt eréischt en Donneschdeg de Moie weider gefouert ginn. Weider Infromatioune wëll d'Police am Laf vum Donneschdeg matdeelen.

Parlitobel - eng Schlucht am Sarganserland, déi vun 3.107 Meter iwwer dem Mieresspigel bis op 1.343 Meter erofgeet. Bei Wandertouren duerch Schluchten, och Canyoning genannt, kloteren oder schwammen d'Mënschen duerch d'Schluchten oder seele sech do of.

D'Parlitobel-Schlucht ass fir Canyoning bekannt. Wéi d'Noriichtenagence Reuters mellt, géing de Virfall an de Schwäizer Bierger un een Accident erënneren, bei deem viru ronn 20 Joer 21 Mënsche gestuerwe waren.