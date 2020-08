Et handelt sech heibäi ëm e Vulkan, deen als extrem aktiv de Moment gëllt. A manner wéi enger Woch goufen et hei ganzer 8 Eruptiounen.

Bei der Explosioun vun en Donneschdeg, huet de Vulkan Sinabung Äschen an Héicht vun 2 Kilometer katapultéiert a Lava rausgespaut. Wéinst dem Damp, huet de Loftraum missten deels gespaart ginn, et gouf eng Alerte ausgeléist.

Wéi gesot, ass dëst déi 8 Eruptioun vum Vulkan op der Insel Sumatra bannent mol net enger Woch. Wéi duerch e Wonner gouf et bis ewell awer nach kee Schued duerch Eruptiounen, dat leschten Doudesaffer duerch de Vulkan gouf et am Joer 2016.

D'Autoritéiten hunn eng Alerte fir Fligeren, déi de Vulkan passéieren, ausgeruff. Et kéint ganz kloer sinn, dass nach weider Eruptioune kommen an d'Fluchgesellschafte missten dëst consideréieren, heescht et säitens dem Ëmweltkatastrophen-Déngscht aus der Regioun. Et handelt sech hei iwwregens ëm déi zweet-héchsten Alerte fir de Loftraum.

Méi no wéi 5 Kilometer dierf een dem Vulkan elo net méi kommen, deen zënter e Méindeg aktiv ass. Et gëtt och weider virun der Lava gewarnt, déi de Vulkan ëmmer nees ausstousse kann. Awunner vun der Insel mussen och hei Masken droen, dat fir sech virun den Äsche vum Vulkan ze protegéieren.

2010 ass de Vulkan nees erwächt, dat nodeems en 400 Joer am Déifschlof war. Ma 2013 ass en no enger méi roueger Phase awer richteg aktiv ginn. 16 Mënsche sinn am Joer 2014 no Vulkanausbréch gestuerwen, 2016 waren et der 7.

2018 hu 400 Leit hiert Liewe misste loossen, nodeems en Tsunami duerch eng Vulkan-Eruptioun bei Sumatra a bei Java ausgeléist gouf.

An dëser Géifen, wou et jo ronn 17.000 gréisser e klenger Insele ginn, existéiere ronn 130 aktiv Vulkaner.