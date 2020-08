En Donneschdeg hunn d'USA matgedeelt, datt Israel an déi Vereenegt Arabesch Emirater zesummen diplomatesch Bezéiungen ophuele wëllen.

Et ass schonn eng iwwerraschend Annonce: Isarel an déi Vereenegt Arabesch Emirater wëllen, no Aussoe vum US-President Donald Trump, voll diplomatesch Bezéiungen ophuelen.

Am Géigenzuch soll Israel op bestëmmten Uspréch a Gebidder vum Westjordanland verzichten, an deene Palestinenser liewen. Domadder géif op d'mannst een Deel vun den Annexiounspläng fale gelooss ginn.

Israel hat bis elo keng diplomatesch Relatiounen mat Golfstaaten, am Géigesaz zu senge Relatioune mat sengen Nopere Jordanien an Ägypten.

En Donneschdeg haten den Donald Trump, de Benjamin Netanyahu an de Sheikh Mohammed Bin Zayed ee laangt Telefonsgespréich, bei deem den Accord du beschloss gouf. Dësen Accord ass deen éischte vun där Zort zanter 1994, wéi Israel mat Jordanien Fridde geschloss hat. An deenen nächste Woche solle sech Delegatioune vun Israel an de Vereenegten Arabeschen Emirater treffen, fir eng Rëtsch weider Accorden z'ënnerschreiwen - ënnert anerem a punkto Investitioun, Sécherheet, Fluchverkéier an Telekommunikatioun.