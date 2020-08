Gutt zwee Méint virun de Presidentschaftswalen an den USA huet den Donald Trump op en Neits virun de Bréifwale gewarnt.

Am Gespréich mat Fox Business huet den US-President gesot: "Dat gëtt de gréisste Bedruch an der Geschicht!". Hie behaapt nämlech, dass an enger Partie Bundesstaaten, dorënner Virginia, Stëmmziedelen net nëmmen un d'Awunner selwer, mä och un hir Muppen an u verstuerwen Amerikaner verschéckt ginn.

Weider heescht et vum Trump, dass d'Bréifwal Mëttel an Zweck vun den Demokrate wier, fir géint hie mat enger méi héijer Walbedeelegung ze gewannen.

Dëst ass net déi éischte Kéier, dass sech den US-President negativ iwwert d'Bréifwal äussert. Fir seng Accusatioune konnt den Donald Trump awer nach keng Beweiser virleeën.

Wéinst der Corona-Pandemie setze sech d'Demokraten dofir an, dass d'Awunner dëst Joer kënne per Bréifwal hir Stëmm ofginn, fir d'Verbreedung vum Coronavirus esou gutt et geet anzedämmen. Experte weise sech besuergt, dass den Trump ëmmer nees viru Walbedruch warnt, a fäerten, dass esou d'Integralitéit vum Walsystem kéint a Fro gestallt ginn.