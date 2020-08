Eng däitsch Fra huet sech misse viru Geriicht veräntweren, well si d'Quarantän-Reegelen net agehalen huet.

Déi 54 Joer al Fra ass am Abrëll trotz Corona-Infektioun an obligatorescher Quarantän dacks ënnerwee gewiescht: Si ass akafe gaangen, duerch de Park spadséiert a mam Taxi an d'Spidol gefuer, amplaz en Dokter heem ze ruffen. Net just eng Kéier war si bei Quarantän-Kontrollen net Doheem unzetreffen. ORF no wier d'Fra an de Buttek akafe gaangen, well hir de Mindestbestellwäert beim Online-Shopping ze héich war.

Elo gouf si zu enger Geldstrof vun 10.800 Euro verurteelt. Ma domat net genuch: De Parquet fuerdert esouguer, dass eng Prisongsstrof op Sursis soll dobäi kommen a geet an Appell. Dat huet e Spriecher vum Parquet wësse goen. Mat enger Prisongsstrof op Sursis wëll de Parquet d'Bewosstsinn fir d'Gefor, déi vum Coronavirus ausgeet, an der Gesellschaft stäerken. Éisträicheschem Recht no si bis zu 3 Joer Prisong méiglech.