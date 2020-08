En Donneschdeg goufen eng 80 Taliban-Gefaangener aus dem Prisong entlooss, weider Häftlinge solle geschwënn nees op fräie Fouss kommen.

D'afghanesch Regierung huet mat der Fräiloossung vun am Ganze 400 radikalislamesche Gefaangenen ugefaangen. Dat huet de Spriecher vum Nationale Sécherheetsrot vun der Regierung, den Dschawid Faisal, e Freideg wësse gedoen. Dëse Schratt wier déi lescht Hürd virum Ufank vu Friddensgespréicher tëscht der Regierung an den Taliban. E Méindeg hat de President Ashraf Ghani en entspriechend Dekret ënnerschriwwen.

Op Twitter huet de Faisal gepost, dass d'Beméiungen ëm eng dauerhaft landeswäit Wafferou géinge beschleunegt gi mat der Fräiloossung vun dëse Kämpfer.

An de leschte Méint goufe scho 5.000 Taliban-Prisonéier entlooss. Am Géigenzuch hunn d'Islamisten 1.000 Persoune vum afghanesche Sécherheetspersonal fräigelooss.

E weidert Ofkommes gouf et am Februar tëscht den USA an den Taliban mat engem Ofzuch vun US-Truppen. Viraussetzung war hei de Réckgang vu Gewalt am Afghanistan. 2001, no den Terroruschléi vum 11. September, sinn d'USA an d'Land amarschéiert, an haten déi deemoleg Taliban-Regierung gestierzt.