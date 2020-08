D'tierkescht Fuerschungsschëff "Oruc Reis", eskortéiert vu Militärschëffer, sicht zënter e Méindeg am Mier viru Griicheland no Äerdgas.

Griicheland huet gefrot, d'Schëffer sollen direkt verschwannen, se wieren op griicheschem Territoire. Dëst ass awer net geschitt an en Donneschdeg war d'Schëff südlech vun de griicheschen Insele Rhodos a Kastelorizo ënnerwee.

Griicheland huet Krichsschëffer dohinner geschéckt, fir d'Mouvementer vun der Tierkei z'iwwerwaachen. Griicheland géif keng Eskalatioun fuerderen, sou de Premier Kyriakos Mitsotakis, ma misst op Provokatiounen äntweren.

Den tierkesche President Recep Tayyip Erdogan huet ugedeit, d'Oruc Reis wier ugegraff ginn an huet de Griiche gedreet. Déi bezuelen een héije Präis, wann d'Schëff ugegraff gëtt, an dat hätte si och en Donneschdeg ze spiere kritt, sou de President an enger Ried. Griicheland huet dëse Konflikt awer dementéiert.

An der griichescher Press gouf spekuléiert, datt et am Mëttelmier zu enger Kollisioun tëscht engem tierkeschen an engem griichesche Schëff komm wier. Dëst gouf awer net confirméiert. Déi griichesch Tëlee huet iwwerdeems iwwer grouss Manöver vu griicheschen a franséische Schëffer geschwat.

Frankräich huet en Donneschdeg annoncéiert, datt si d'Militärpresenz am Mëttelmier géife verstäerken. E Freideg de Mëtteg ass ee Gespréich tëscht den EU-Ausseminister, fir sech doriwwer ze beroden, wéi ee Griicheland an Zypern hëllefe kann. Den EU-Aussebeoptragte Josep Borrel huet am Juni schonn d'Preparatioun vu weidere Strofmesurë géint d'Tierkei annoncéiert. Dat am Fall, wou dës mat hirer fir d'EU illegal Äerdgas-Sich am ëstleche Mëttelmier weider fiert.

Am Februar huet d'Tierkei scho virum EU-Staat Zypern no Äerdgas gebuert, och dëst huet d'EU illegal fonnt. Déi, déi dorunner bedeelegt ware krute vun der EU Areesverbueter an hiert Verméige gouf gespaart. D'Tierkei fënnt dës Buerungen awer net illegal, fir si gehéiert deen Deel vum Mier der Tierkei.