Manifestante schwätze vu reegelrechter Tortur, déi si an de Prisongen a Belarus erlieft hunn. Si wiere brutal geschloe ginn: d'Biller schwätze fir sech.

"Ech hu gemengt, si géifen eis am Prisong begruewen. Si kënnen alles maachen, soulaang wéi ee keng Rechter huet", sou déi 27 Joer al Mathematiksproff Yana Bobrovskaya, déi festgeholl gouf, obwuel si net beim Protest matgemaach huet. Si huet gemengt, si kéim net méi lieweg aus dem Prisong zu Minsk eraus.

Dräi Deeg war si mat 50 Fraen an enger Zell, déi am Fong fir 4 Leit geduecht ass. Wärend deenen 3 Deeg krute si näischt ze iessen. Si kruten och keen Toilettëpabeier, keng Hygiènesartikelen a keng Tamponen. Wéi si duerno gefrot hunn, krute si gesot, si solle sech mat hirem Gezei propper maachen.

Et kéint ee sech esou eppes bal net méi virstellen am 21. Joerhonnert an engem soss "friddleche Land", sou déi jonk Fra zur AFP. Déi aner Frae wieren och wéi si gutt gebilte Professioneller gewiescht.

© AFP / Sergei Gapon

Honnerte Leit goufe wärend de Protester festgeholl: Manifestanten an och Leit, déi einfach nobäi stoungen. Vill Leit, déi rezent fräigelooss goufen, schwätze vu reegelrechter Tortur. Fraen hätte mat Vergewaltegunge gedreet kritt, Fraen a Männer goufe blo geschloen, kruten Elektroschocken a goufe mat Zigarette verbrannt.

D'Protester si viru 5 Deeg ausgebrach no de Walen a Belarus. De Laangzäit-President Lukaschenko huet iwwer 80% vun de Stëmme kritt, seng Géignerin Swetlana Tichanowskaja par contre just knapp 10%. Dëst Resultat gëtt kontestéiert, et wier illegal. Zënter 1994 gëtt a Belarus keng Wal méi vun der internationaler Communautéit als fräi an demokratesch unerkannt.

RTL-News: No Walen a Wäissrussland: 3.000 Persoune goufe wéinst Protester festgeholl

RTL-News: Tichanowskaja a Litauen geflücht, een Doudege bei Konfrontatioun

RTL-News: Wäissrussland - Police setzt schaarf Munitioun géint Demonstranten an

RTL-News: Een ëmstriddenen Numm: Firwat d'Land am Fong Belarus an net Wäissrussland heescht

RTL-News: Ëmstridde Presidentschaftswal "Dat, wat a Belarus geschitt, ass Staatsterrorissem"