D’Donkelziffer dierft awer an den Dausende leien, warne Korrespondenten am Land. E systematescht Testen, Isoléieren an en Tracing existéieren net.

Virun allem an de ville Flüchtlingslager a Somalia steet den Internationale Comité vum Roude Kräiz viru groussen Erausfuerderungen.

D’Schätzung vun e puer honnertdausend positiven Infektiounen um afrikanesche Kontinent ass net realistesch. Däers ass sech och d’Rout Kräiz bewosst. A Somalia awer ass d’Situatioun nach eng ganz aner. De Gesondheetssystem am Land läit no 3 Joerzéngte vun arméiertem Konflikt brooch. Och ënnert normale Konditioune wier et déi gréisst-méiglech Erausfuerderung, fir déi zéngdausenden Awunner duerchzebréngen, déi forcéiert waren, hiert Heem ze verloossen an elo intern am Land a Lager deplacéiert sinn.

"Mir maachen eis Suergen, dass vill COVID-Fäll net detektéiert ginn, speziell an de Flüchtlingslager. Wéinst de permanente Konflikter hei a Somalia an och den Iwwerschwemmungen elo klëmmt d’Zuel vun de Flüchtlingen an d’Leit gi méi an d’Stied an domat entsteet dat perfekt Ëmfeld fir eng Infektiounskrankheet. Dozou zielt COVID, mee net nëmmen. Akuten Duerchfall a Riedele krute mer och elo schonn an de Klinicke gemellt.", esou d'Ana Maria Guzman, ICRC Mogadishu.

De Manktem un Hygiène an de Lager ass keen Ëmfeld, fir och nach eng sanitär Kris ze geréieren. Fir déi zwee Männer mat hire manuellen Desinfektiounsmëttel-Pompelen ass et eng Sisyphusaarbecht sonnergläichen.

"Et kommen ëmmer méi Leit hei an d’Lager. Verschiddener hunn Hütten, déi aner schlofen dobaussen. Wann de Reen bis kënnt, hu se keng Plaz méi, wou se kënne goen. Si hunn dann och keng Decken an näischt z’iessen.", esou d'Habiba Haji, ee Flüchtling.

Nieft Syrien a Jemen ass Somalia humanitär déi wuel gréissten Erausfuerderung den Ament. De Coronavirus ass just nach eng Péng weider. Eleng de Kontakt-Tracing, wéi en anerwäerts méiglech ass, funktionéiert net a Somalia, well déi potentiell Infizéiert keng fest Adressen hunn oder kee mobillen Telefon.