D'Zuele vun den Neiinfektioune ginn ënnert anerem a Frankräich, Spuenien oder och Kroatien nees an d'Luucht.

Spuenien

Et ass e battere Coup fir de spueneschen Tourismussecteur. D'Belsch huet grouss Deeler vu Spuenien op déi rout Lëscht gesat. Den däitsche Robert Koch-Institut huet iwwerdeems e Freideg ganz Spuenien, mat Ausnam vun de Kanareschen Inselen, zum Corona-Risikogebitt deklaréiert a warnt wéinst den nees héije Corona-Zuelen viru Reesen an d'Land. All däitsche Resident muss sech deemno um Retour aus der Vakanz op de Coronavirus teste loossen. De Reesoperateur Tui huet vun e Samschdeg u schonn all Pauschalreesen ofgesot. Den zentrale Critère vum Robert Koch-Institut fir eng Géigend oder e Land als Risikogebitt ze deklaréieren, ass datt et an de leschte 7 Deeg méi wéi 50 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner ginn huet.

Als Reaktioun op déi zweet Well hunn déi spuenesch Autoritéiten decidéiert fir d'Diskoen nees zouzemaachen. Och dierf ee vun elo un nëmmen nach an der Strooss fëmmen, wann eng Distanz vun zwee Meter tëscht de Leit agehale gëtt.

Belsch

Zu Bréissel muss jiddereen am ganzen ëffentleche Raum zanter e Mëttwoch eng Mask un hunn. Ausnamen gouf et just fir Kanner, Leit déi Sport maachen, schwéier kierperlech schaffen oder en Handicap hunn. E Freideg huet de Ministerpresident vun der Regioun dunn awer zousätzlech präziséiert, datt och Cyclisten a Leit, déi op enger Trottinette ënnerwee sinn, musse kee Mond- an Nuesschutz unhunn, sou laang se wäit genuch vun deenen aneren ewech sinn. Bei der rouder Luucht wier d'Mask awer an der Géigewaart vun anere Leit Flicht, sou de Rudi Vervoort.

No der Massekläpperei leschte Weekend zu Blankenberge, appelléieren déi belsch Autoritéite vum Centre de crise un de gesonde Mënscheverstand ier d'Leit sech all an den Auto setzen an op d'belsch Plage fueren. Et géif vill Alternative ginn, wou manner lass ass, sou de Porte-Parole. Zil misst bleiwen, fir grouss Concertatioune vu Leit ze verhënneren.

Op der Côte hunn d'Autoritéite virgesuergt. Et fuere manner Zich op d'belsch Plage, déi och nëmmen zu 80% gefëllt dierfe ginn a verschidde Buergermeeschtere wéi zu Blankenberge an de De Haan hu Visiteurslimitte festgeluecht. Wann déi erreecht sinn, gi keng Autoen méi eragelooss.

Frankräich

Paräis verschäerft vun e Samschdeg un d'Maskeflicht op der Strooss op weider Quartieren wéi en Deel vun de Champs Elysée an dem Quartier ëm de Louvre. Wéi et vun der Policeprefecture heescht, kéint de Mond- an Nuesschutz um ganzen Territoire vun der franséischer Haaptstad Flicht ginn, sollte sech d'Infektiounszuelen nach verschlechteren.

Rassemblementer a Manifestatiounen zu méi wéi 10 Leit sinn donieft verbueden. Paräis gëllt zanter e Freideg nees als Zone, wou de Virus aktiv zirkuléiert. Virun der Haaptstad hate schonn aner franséisch Stied eng Maskeflicht am ëffentleche Raum agefouert.

Kroatien

Och d'Touristendestinatioun Kroatien kämpft géint eng Hausse vun de Corona-Infektiounen. Éisträich huet e Freideg eng offiziell Reeswarnung fir d'Land erausginn, déi vun e Méindeg u gëllt. D'Éisträicher sollte Kroatien bis dohinner verlooss hunn. Duerno muss jiddereen, deen aus Kroatien an Éisträich heem kënnt, fir 10 Deeg a Quarantän an e Corona-Test maachen. Soss riskéiert een eng Strof vun 1.400 Euro. Touristen aus anere Länner, déi um Retour aus der Vakanz mam Auto duerch Éisträich fueren. dierfen net stoen bleiwen.

Als Reaktioun op d'Infektioune ginn Diskoen a Kroatien vun Hallefnuecht un zougemaach. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, hätten déi meescht vun den Infizéierte sech an Diskoen ugestach, déi nach méi laang ophalen. Kroatien hat ze Lescht 208 Neiinfektioune gemellt. Den Duerchschnëttsalter läit bei 31.

Groussbritannien

Zanter 3 Auer e Samschdeg de Moie gëllt fir jiddereen deen aus Frankräich a Groussbritannien kënnt eng Quarantän vu 14 Deeg. Déi brittesch Regierung argumentéiert mat der héijer Zuel vu Corona-Fäll um franséischen Territoire. Betraff sinn och all déi Britten déi Vakanz an Holland, Monaco a Malta gemaach hunn.