De Keeser Naruhito huet op der zentraler Gedenkzeremonie zu Tokio seng Hoffnung ausgedréckt, datt sech Krich ni méi widderhuele géif.

Japan erënnert um Samschdeg am Kader vum 75. Anniversaire vun der Kapitulatioun vum Land am Zweete Weltkrich un déi 3,1 Milliounen Zaldoten an Zivilisten, déi hiert Liewen am Krich gelooss hunn.

Op der zentraler Gedenkzeremonie zu Tokio huet de Keeser a senger Ried seng Hoffnung betount, datt sech Krich ni méi widderhuele géif.

Informatioune vun de Medien no, ware virdru 4 Regierungsmembere bei den ëmstriddene Yasukuni-Schräin gepilgert, deen och u 14 Krichsverbriecher erënnert, déi higeriicht goufen.

De Shinzo Abe selwer war aus Récksiicht géintiwwer China a Südkorea net derbäi. Seng Visitt vun deem Schräin hat am Dezember 2013 grouss Kritik ausgeléist.