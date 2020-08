Brasilien leit net nëmmen zanter Méint ënnert der Corona-Kris, eng weider Katastroph geet weider.

Den Amazonas gëtt ëmmer méi kleng. Villes deit aktuell drop hin, datt d'Joer 2020 nach méi schlëmm gëtt wéi dat virdrun.

Nach ni gouf esou vill Reebësch a Brasilien zerstéiert wéi an der éischter Hallschent vun dësem Joer, an dat mat der Zoustëmmung vun der Regierung.

Zanter 13 Joer gouf et net méi esou vill Bëschbränn am Amazonas wéi am Juni. Am Juli waren et knapp 30 Prozent méi wéi 2019. Wéi déi brasilianesch Weltraumagence Inpe matgedeelt huet, gouf et am Juli 6.803 Bëschbränn, zejoert waren et der de selwechte Mount 5.318. Ausléiser fir d'Bränn sinn dacks illegal Ofholzungen. Meeschtens ginn d'Felder duerno fir d'Fleeschproduktioun genotzt.

De brasilianesche President Jair Bolsonaro huet d'Meldungen iwwer Bränn am Amazonas-Gebitt als "Lige" bezeechent. "Tropesche Reebësch ka kee Feier fänken", sou de Bolsonaro dës Woch.

D'Lescht Joer haten déi vill Bränn an Ofholzungen am Amazonas weltwäit fir schockéiert Reaktioune gesuergt an diplomatesch Konflikter ausgeléist.

A Brasilien besteet bei den Entreprisen an och bei den Investisseuren d'Angscht, datt 2020 nach méi ee schlëmmt Joer wéi dat lescht kéint ginn. Et fäert een ee globale Boykott vu brasilianesche Produiten an domadder finanziell Verloschter. Wéinst dem Coronavirus ass d'Wirtschaft a Brasilien souwisou schonn an der Kris.

Ëmweltschützer warnn scho méi laang, datt 2020 dat schlëmmste Joer fir de gréisste Reebësch op der Äerd kéint ginn. Si maachen dofir d'Politik vum rietsextreme Staatschef Jair Bolsonaro verantwortlech, deem se eng Ënnerstëtzung vun der illegaler Ofholzung reprochéieren.

Am Mee hat e Riichter d'Opnam vun enger Sëtzung vun der brasilianescher Regierung fräiginn, déi duerno fir vill Opreegung gesuergt huet. Den Ëmweltminister Ricardo Salles hat hei nämlech virgeschloen, de Moment, an deem "d'Medien nëmmen nach iwwer Covid-19 schwätzen", ze notzen, fir "all d'Virschrëften ze änneren", déi de Biergbau an d'Landwirtschaft op geschützte Flächen am Amazonas verhënneren.