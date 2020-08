A Frankräich goufen et haut op den Haaptverkéiersachse scho knapp 700 Kilometer Stau.

Déi gréisste Problemer ginn et am Nord-Westen an am Süde vum Land.

Plazeweis gouf de Samschdeg als rout klasséiert.

Lescht Woch gouf hei schonn en neie Rekord vun 820 Kilometer Stau bis Mëtteg opgestallt.