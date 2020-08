Déi prominent Politikerin a Fraerechtlerin aus dem Afghanistan sollt bei de Friddensverhandlunge mat den Taliban dobäi sinn.

D'Fausia Kufi gouf bei enger arméierter Attack blesséiert heescht et der Agence AFP no. Onbekannter hätten e Freideg op d'Deputéiert vum Parlament an hir Schwëster geschoss, esou e Porte-Parole vum afghaneschen Inneministère e Samschdeg. Si gouf un der rietser Hand blesséiert, de Gesondheetszoustand vun der Politikerin wier awer stabil. D'Taliban hunn eng Bedeelegung un dëser Attack zeréckgewisen. Déi zwou Frae waren ënnerwee an hir Heemescht Kabul, wéi dëst geschitt ass.

D'Fausia Kufi ass eng vun de 4 Fraen an der Delegatioun, déi geschwënn mat de radikalislameschen Taliban verhandele sollen. Um Enn vun de Verhandlunge soll no 20 Joer militäreschem Konflikt Frieden am Afghanistan akéieren.

Den Afghanesche President Ashraf Ghani schwätzt vun enger "feiger Dot", esou e Porte-Parole. D'Regierung fuerdert d'Autoritéiten op, d'Täter viru Geriicht ze bréngen. Ermëttlunge goufen ageleet.

Schonn 2010 hat d'Kufi en Attentat iwwerlieft. Deemools haten arméiert Männer op si geschoss, wéi se no engem Evenement am Kader vum Internationale Fraendag zeréck op Kabul koum.

D'Kufi ass déi éischte Fra am Afghanistan, déi de Poste vun der stellvertriedender Parlaments-Spriecherin krut. Si ass eng bekannte Kritikerin vun den Taliban, ma ass awer fir en Dialog mat hinnen. Si steet hannert dem Prozess, dee fir de Frieden am Land suergt, esou d'Kufi am September 2019 "Zeit Online" géigeniwwer.

D'Fraerechtlerin setzt sech virun allem staark fir d'Rechter vu Meedercher a Fraen am Afghanistan an.