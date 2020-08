Den US-President Donald Trump huet dës Informatioun selwer matgedeelt. Medien hate virdru gemellt, datt säi Brudder schwéier krank wär.

Dem Donald Trump säi jonke Brudder ass dout. De Robert Trump ass am Alter vun 71 Joer gestuerwen. Hie géif schwéieren Häerzens matdeelen, datt säi wonnerbare Brudder friddlech entschlof ass, sou den US-President.

Den Donald Trump hat sech réischt e Freideg iwwert de Gesondheetszoustand vu sengem Brudder geäussert a gesot hie wier an der Klinik. Detailer huet d'Wäisst Haus keng matgedeelt. Informatioune vun der New York Times a CNN no, wier de Robert Trump schonn zanter Méint krank gewiescht.

Ob dësen Doudesfall an der Famill Auswierkungen op de Walkampf huet ass fir den Ament onkloer. U sech huet de Republikaner d'nächst Woch eng Rei Walkampfoptrëtter a verschiddene Bundesstaate geplangt. Ënnert anerem een net wäit ewech vun där Plaz, wou säin demokratesche Rival Joe Biden am Pennsylvania op d'Welt komm ass.

D'Demokrate wielen d'nächst Woch offiziell den Joe Biden an d'Kamala Harris op engem virtuelle Parteidag als hir Ekipp fir an d'Course vun de Presidentiellen.