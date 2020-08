Fligeren an Helikopteren hätten ënnert anerem e Militärsite an ënnerierdesch Installatiounen vun der Hamas ugegraff, heescht et vun der Arméi.

Déi israelesch Arméi huet e Samschdeg den Owend op en Neits Ziler vun der radikalislamescher Hamas an der Gazasträif attackéiert. D'Attack war eng Revanche no den Ugrëff aus der Gazasträif mat sougenannte Brandballonen. Op der Grenz mat der Gazasträif sinn e Samschdeg donieft Palestinenser an israelesch Forces de l'ordre unenee geroden. Dosende Palestinenser hätte Pneuen a Brand gestach a Granaten iwwert de Grenzdrot geworf.