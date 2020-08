Dat geet aus Aussoe vum Lëtzebuerger Diplomatiechef an engem Interview mam Deutschlandfunk ervir.

Anescht wéi den EU-Aussebeoptraagten Josep Borrell gesäit de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn den iwwerraschende Rapprochement tëscht Israel an de Vereenegten Arabeschen Emirater kritesch.

D'Ofkommes tëscht deenen zwee Länner wier op eng gemeinsam Angscht virum Iran zeréckzeféieren. Et géif ee gesinn, datt d'Sunitten um Golf sech mat Israel géint den Iran zesummen dinn an datt d'Solidaritéit mat de Palestinenser virun allem am Golf keng Prioritéit méi wier. Duerfir géif hien de Palestinenser Recht ginn, déi elo fäerten, datt Jerusalem net als Haaptstad vun Israel a Palestina unerkannt gëtt.

Sou laang et awer eng Zwoustaate-Léisung géif, gëtt et och keng Stabilitéit och net ënnert de Golfstaaten, dovunner seet sech de Jean Asselborn iwwerzeegt. Et kéint een net seng eege Bridder aus wirtschaftlechen Interessien a vläicht och méi Sécherheet fir sech hänke loossen.