E japanescht Cargoschëff, dat viru Mauritius op Gronn gelaf ass an zanterhier Ueleg verléiert, ass an zwee Deeler gebrach. D'Schëff huet fir grouss eng Uelegkatastroph gesuergt. Antëscht maache sech och d'Autoritéiten op der Ile de la Réunioun Suergen ëm eng Uelegpescht op hire Plagen.

E Samschdeg wieren nach 90 Tonnen Ueleg u Bord gewiescht. Méi wéi 1000 Tonne si schonn ausgelaf. Zwee Naturschutzgebidder si menacéiert.

An enger Course géint d'Zäit hate Fräiwëlleger probéiert de Rescht vum Ueleg ofzepompelen ier en austrëtt. Wat hinnen zum Deel gelongen ass. Dausende Benevollen sinn och am gaangen, déi wäiss Stränn op Mauritius vun der schwaarzer Couch ze befreien.