Meng Demissioun steet net um Ordre du Jour, dat seet de President vum Libanon Michel Aoun an engem Interview mat BFMTV. Manner wéi zwou Wochen no den dramateschen Explosiounen am Hafen zu Beyrouth mat 171 Doudegen geet de President dovunner aus, datt d'Enquête wuel net sou séier op en Enn kënnt wéi dat allgemeng gewënscht gëtt.

D'Situatioun wier ganz komplex. De politesche Pouvoir am Libanon steet net réischt zanter dem Ongléck an der Kritik. Ma d'Katastrophe zu Beyrouth huet d'Awunner just nach méi opbruecht. Dem Michel Aoun no wieren international Enquêteuren am Libanon, fir ze hëllefen, ënnert anerem Fransousen an och den FBI.

Anescht wéi d'Regierung an trotz dem Drock vun der Ëffentlechkeet géif hien net drun denken, fir zeréckzetrieden. An der ablécklecher Situatioun wier et net méiglech, Walen z'organiséieren, déi wierklech d'Vollek erëmspigelen.