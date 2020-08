Zanter uganks dës Joers hunn déi franséisch Autoritéiten eegenen Aussoen no schonn op d'mannst 810 Flüchtlingen esou aus der Manche misse retten.

Déi franséisch Autoritéiten hunn op en Neits 31 Flüchtlingen aus der Manche gerett, déi do a Séinout gerode waren. Dorënner dräi Kanner an e Puppelchen.

Der Police no hätt een d'Leit vun enger Rei klenge Booter misse retten an u Land bréngen. Zanter uganks dës Joers hunn déi franséisch Autoritéiten eegenen Aussoen no schonn op d'mannst 810 Flüchtlingen esou aus der Manche misse retten.

Brittesch Medie mellen, dass bis ewell scho méi wéi 3.400 Mënschen et bis a Groussbritannien gepackt hunn. Am Juli hate Frankräich a Groussbritannien decidéiert eng gemeinsam Spezialunitéit vun der Police ze grënne fir géint Passeure virzegoen.