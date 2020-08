Dës Zort wier awer net geféierlech.

Virun der belscher Côte huet sech elo am August eng gréisser Quantitéit Algen ugesammelt. Méi präzis ass et eng Zort Plankton mam Numm Noctiluca, déi sech hei verbreet.

Bei enger gréisserer Konzentratioun vun Noctiluca, meeschtens am Fréijoer oder Summer, gesäit et aus wéi grouss rout-orange Flecken. Bei staarke Welle schimmert Noctiluca nuets och blo. Dass sech esou vill Plankton virun der belscher Côte ugesammelt huet, géif de Wëssenschaftler no, doru leien, dass et déi lescht Zäit esou waarm war an et kaum Welle gouf.

Dës Zort wier iwwerdeems och net geféierlech. Allerdéngs kéinte Reschter vun dëse rout-orange Flecken am Laf vun der nächster Woch och un d'Plagë gespullt ginn.