D'Biller am Video vun engem Police-Asaz zu Düsseldorf erënnere staark un de skandaléise Fall vum George Floyd an den USA.

Et gesäit een um Video, wéi 2 Polizisten e jonke Mann um Buedem halen, an ee Beamten de Mann dobäi mat de Knéien um Hals fixéiert. Et gesäit ee gutt am Video, dass de Jugendlechen sech net méi beweege kann. Am Hannergrond héiert ee Passanten sech deels opreegen, de Polizist soll dach säi Knéi erof huelen an dass dat "net witzeg" wier.

Düsseldorfer cops lernen aus Amerika btw er hat sich am Boden null gewährt pic.twitter.com/8KS9vK93VD — Wer Bild liest ist ein H0rensohn (@binwiederdabro) August 15, 2020

Geschitt ass de Virfall e Samschdeg den Owend an der Alstad zu Düsseldorf, esou d'Police nodeems de Fall iwwerpréift gouf. De Video erënnert staark un de brutalen Dout vum George Floyd, dee jo no genee sou enger Aktioun vun engem Beamte qualvoll ëm d'Liewe komm ass. D'Masseprotester "Black Lives Matter" hunn op Grond vun dësem Fall an den USA, an dono op der ganzer Welt ugefaangen.

Wéi et heescht goufen d'Beamte geruff, well e Grupp vu Persoune bei engem Restaurant randaléiert huet. De Jugendlechen am Video, soll un der Aktioun mol net bedeelegt gewiescht sinn, ma hätt d'Beamten awer beim Asaz gestéiert a souguer attackéiert. De jonke Mann, deen sech hefteg gewiert hat, gouf nom Asaz mat op de Police-Büro geholl, seng Eltere sinn e kuerz drop siche komm.

Et gëtt elo iwwerpréift, op e sougenannte "Beamtendelikt" hei virläit. Den Inneministère a Nordrhein-Westfale gouf och scho verstännegt. Et sollen elo intern iwwerpréift ginn, op et sech hei ëm esou en Delikt handelt. Niewent dem Polizist, dee mat senge Knéien um Hals vum jonke Mann souz, huet en anere Beamten den Aarm vum Mann um Réck fixéiert. En drëtte Beamte steet niewendrun a versicht anscheinend déi ganz Zeen fir Leit déi filmen ze verdecken.

Fir dass déi intern Investigatioun neutral bleift, ermëttelt elo d'Police vun Duisburg. De Parquet vun Düsseldorf ass och scho mat agebonne ginn.

Den Inneministère am Bundesland hëlt de Video ganz eescht, well et en extrem sensibelt Thema usprécht, esou e Porte-Parole. Sollt hei e Feelverhale vun de Poliziste konstatéiert ginn, wäert een deem natierlech konsequent op de Grond goen. De Buergermeeschter vun Düsseldorf, den Thomas Geisel, bezeechent d'Biller als verstéierend a fuerdert, dass dëse Virfall direkt opgekläert gëtt.