Bei eisen däitschen Noperen a Rheinland-Pfalz an am Saarland, ass op dësem Méindeg d’Summervakanz eriwwer an d’Schoul fänkt nees un.

Méi wéi 400.000 Schüler sinn et a Rheinland-Pfalz a gutt 120.000 am Saarland. D’Covid-Mesuren sinn a béide Bundeslänner awer fir d’Schoulgebaier net déi selwecht. Ofstand-Reegelen an eng Maskeflicht gëtt et a Rheinland-Pfalz net. Am Saarland dogéint muss een eng Mask undoen, soubal een de Klassesall verléisst.