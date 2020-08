Der Direktioun vun der Santé zu Paräis no, gouf et am Laf vum Sonndeg méi wéi 3'000 nei confirméiert Fäll.

2,8% vun allen duerchgefouerten Tester wiere positiv ausgefall. Iwwer ganz Frankräich verdeelt hätt een e Sonndeg kënne 17 nei Clusteren detektéieren. D’Zuel vu Patienten op Intensiv-Statiounen a Spideeler wier awer plus ou moins stabel bliwwen, bei landeswäit 263 Leit, déi covid-bedingt momentan behandelt ginn. Zanter dem Ufank vun der Pandemie sinn a Frankräich, den offizielle Chifferen no, méi wéi 30.400 Doudesfäll bedéngt gewiescht, duerch d’Suitte vun enger Covid-Infektioun.