D’Regierungsgéigner a Belarus (Wäissrussland), wëllen hir Protester och an den nächsten Deeg weider oprecht erhalen.

An zwar sou laang, bis d’Land endlech fräi ass, heescht et vu villen Demonstranten. An der Haaptstad Minsk waren e Sonndeg souwuel Regime-Géigner, wéi och Ënnerstëtzer op der Strooss.

De Staatschef Lukaschenko huet wärend enger Ried op der Onofhängegkeetsplaz zu Minsk op e Neits widderholl, dass hien op kee Fall zerécktriede wäert. Hien hat seng Ënnerstëtzer mat Busser op Minsk transportéiere gelooss. D'Staatstëlee huet vu 65.000 Leit geschwat... onofhängeg Medie schwätze vu maximal 10.000 Lukaschenko-Unhänger.

De franséische President Macron huet iwwerdeems d’EU opgeruff, déi friddlech Protester zu Minsk ze ënnerstëtzen.