E Sonndeg am Nomëtteg ass bei Urbar, 45 Kilometer vu Koblenz e Ballon beim Landeversuch vun engem Loftstouss erfaasst ginn.

Et ware 7 Leit am Kuerf, deen onkontrolléiert e puer mol um Buedem opgeschloen ass. 4 Leit goufen aus dem Kuerf geschleidert. De Ballon gouf e Bierg erof a Richtung Rhein geschleeft an huet sech dunn an e puer Beem verfaangen. Do goufen dunn déi 3 aner Persoune fonnt.

Eng Persoun ass ëm d'Liewe komm an 2 goufe schwéier blesséiert.