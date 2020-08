Eng Partie Marken hunn de Logo an Numm vun hire Produite missen änneren, well se net méi zäitgeméiss waren.

Dorënner Uncle Ben's an Aunt Jemima, eng Pancake-Mëschung-Mark. Et wier eng Reaktioun op déi aktuell Rassismus-Debatte. Nom Doud vum George Floyd hu sech Mënsche weltwäit am Kader vun der Black-Lives-Matter-Beweegung géint d'Diskriminéierung agesat.

Nodeems den Numm vun der sougenannter "Zigeiner-Zooss" negativ konnt opgeholl ginn, huet sech de Konzern entscheet, d'Bezeechnung "Paprika-Zooss ungaresch Aart" an Zukunft fir dee Produit ze benotzen. E Geste, deen den Zentralrot vun den däitsche Sinti a Roma begréisst: "Et ass gutt, dass Knorr hei op d'Reklamatioune vu ville Mënsche reagéiert huet", sou d'Virsëtzend Romani Rose "Bild am Sonntag" géintiwwer.

Weider Produkter, déi wéinst rassistesche Stereotyppen hu missen ëmbenannt ginn an en neie Logo kruten, sinn "Beso de Negra" vun Nestlé oder "Red Skins". Och d'Glace "Eskimo Pie" vun Nestlé kritt en neien Numm.

Net just am Liewensmëttel-Beräich, ma och an der Kosmetik-Branche hu verschidde Konzerner reagéiert a sech bereet erkläert, op Begrëffer wéi "ophellen" a "bleechen" an Zukunft ze verzichten.