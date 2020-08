No engem ganz kontroverse Police-Asaz zu Düsseldorf, dee fir vill Opreegung gesuergt huet, huet den Inneminister Herbert Reul sech kloer zu Wuert gemellt.

E Samschdeg ass et zum Virfall komm, bei deem bei engem Asaz vun der Police an der Alstad vun Düsseldorf e Polizist mam Knéi um Hals vun engem 15 Joer jonke Jugendleche souz. De Video dozou huet seng Ronne gemaach a fir kontrovers Diskussioune gesuergt.

Den Inneminister vu Nordrhein-Westfalen, den Herbert Reul (CDU) huet enger Opklärung vum Fall zougesot. De Virfall, deen op Video dokumentéiert gouf, géif "ganz eescht geholl" ginn, sou de Reul e Méindeg zu Düsseldorf. Sollt nogewise ginn, dass een oder e puer Beamten sech falsch verhalen hunn, géif dat "konsequent suivéiert" ginn.

Ma och fir Police-Beamte gëllt natierlech, dass se onschëlleg sinn, bis de Géigendeel konform bewise gouf, betount de Minister. Op kee Fall wéilt hien de Virfall vun e Samschdeg den Owend rechtfäerdegen, ma et wéilt een awer och net ze séier urteelen.

Et gëtt betount, dass den 13 Sekonne laange Video een Ausschnëtt vun engem 2-3 Minutte laangen Asaz weist. Dobäi wier net genee z'erkennen, op d'Schinnebeen oder de Knéi vum Beamten agesat gouf, fir de Kapp oder awer den Hals vum Jugendlechen ze fixéieren. Dëst misst elo objektiv gekläert ginn, esou de Reul nach weider.

De Fall wäert och der zoustänneger Kommissioun an der nächster Sëtzung vum Inneminister iwwerreecht ginn. SPD-Politiker vum Landesparlament schwätze vu verstéierend Zeenen, déi ee gehofft hätt, nom Fall vum George Floyd an den USA, an Däitschland net mussen ze gesinn. Déi Gréng kritiséieren de Virfall och a betounen, dass grad no engem Fall wéi an den USA ee misst wëssen, dass d'Fixéieren an der Hals- a Kapp-Géigend liewensgeféierlech ass.