Nom Opruff vum Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn mellt sech elo och d'Rheinland-Pfalz zu Wuert, fir dass Lëtzebuerg kee Risikoland méi soll sinn.

D'Ministerpresidentin vum Bundesland Rheinland-Pfalz, d'Malu Dreyer, fuerdert eng nei Astufung vu Lëtzebuerg. Et wier ganz erfreelech, dass déi neisten epidemiologesch Statistike weisen, dass d'Zuelen am Grand-Duché erofginn, an domadder d'Tendenz vun de leschte Wochen nach eemol bestätegen.

Hei den offizielle Communiqué vun der Ministerpresidentin Malu Dreyer

Opgrond vun dëse positiver Entwécklung, sollt d'Situatioun zu Lëtzebuerg net nëmme suivéieren, mä Lëtzebuerg sou séier et geet vun der Lëscht vu Risikolänner erofhuelen, esou d'Malu Dreyer, déi an deem Kader och mam däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn telefonéiert huet.

Eng Iwwerpréiwung vum Status kéint nach dës Woch geschéien, heescht et weider am Communiqué.

Och den Ausseminister Jean Asselborn hat den 13. August an engem Communiqué gefuerdert, dass op Grond vun den Entwécklunge vun den Zuelen, Lëtzebuerg net méi dierft als Risikogebitt agestuuft ginn.

Ma d'Bekämpfung vun der Corona-Pandemie hätt ëmmer nach héchst Prioritéit, d'Bundesland géif alles drusetzen, de Virus ze stoppen an d'Mënschen ze schützen. D'Astufung vu Länner als Risikolänner wier och dofir e wichtegt Instrument.

D'Ministerpresidentin gëtt awer ze bedenken, dass als Land mat laange Baussegrenzen zu enger ganzer Partie un EU-Nopeschlänner een als Rheinland-Pfalz natierlech virun allem mat Lëtzebuerg enk verbonne wier. Eleng 40.000 Frontalieren aus Däitschland passéieren all Dag d'Grenz an de Grand-Duché. De Grand-Duché als Risikoland ze klasséieren, hätt hei zu massiven Auswierkunge gefouert.

Well Lëtzebuerg den Zuelen no net méi als Risikoland géif gëllen, misst de Grand-Duché sou bal wéi méiglech vun der Lëscht vun der Länner erofgeholl ginn. Dëst wier virun allem fir d'Biergerinnen an d'Bierger aus der Regioun an awer och dem Wueren- an Déngschtleeschtungsverkéier extrem wichteg.