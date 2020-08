Fir eng Hausse an de Moyennen ze evitéieren, goufen de Schüler hir A-Level-Notten duerch een Algorithmus modifiéiert.

Nodeems d'brittesch Regierung am Fréijoer di englesch Ofschlossexamen, A-Levels, ofgesot hunn, wéinst dem Coronavirus, war d'Léierpersonal gebieden, hir 17 an 18 Joer al Schüler ze evaluéieren an Notten ze verdeelen.

Fir ze héich Moyennen ze evitéieren, goufen dës Notten dunn duerch een Algorithmus modifiéiert, deen de Schüler seng viregt Performancen als Basis benotzt huet, fir eng Nott ze calculéieren. Heibäi ass et zu staarken Differenzen tëschent der initialer Nott vum Léierpersonal a vum Algorithmus komm, wouduerch d'Moyenne vu vill Schüler net méi den Ufuerderunge vun den Universitéiten entspriechen.

Esou ass et zu wäitleefege Protester komm esouwuel wéi zu enger Petitioun déi eng Reevaluatioun vun de Notte verlaangt. Des Weideren droe momentan zwou Organisatiounen, am Interêt vun de Schüler d'Gouvernement unzekloen.

Ufanks des Mounts hat d'Schottescht Gouvernement des Nottepolitik opginn a 75.000 Schüler hir initial Nott erëmginn.

"Mir wäerte weiderhin eist Bescht ginn, fir de fairste System fir eis Schüler ze fanne", esou dem Boris Johnson säi Porte-parole. Bis elo, ass awer nach keng Tëscheléisung proposéiert ginn.