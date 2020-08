Zanter dem 26. Mee 2019 ass d'Belsch ouni offiziell gewielte Regierung. Dat dierft sech och nach sou bal net änneren.

An der Belsch ass et e weidert Kapitel em jorelaangen politeschen Hin-an-hir, ëm d’Formatioun vun enger stabiller an durabeler Regierung.

De Sozialist Paul Magnette an de Nationalist Baart De Wever hunn e Méindeg dem Kinnek Phillippe hir Demissioun presentéiert als Pré-Formateuren. Déi Zwee kruten net genuch Support fir hire Projet, fir op eng parlamentaresch Majoritéit ze kommen.

De Kinnek huet awer nach net acceptéiert, wat hien awer wuel dierft maachen, wann e Successeur fonnt ass. Een, deen dann chargéiert gëtt, fir eng Regierung ze forméieren, wat elo zanter dem 26. Mee 2019, also de Parlamentswalen, nach net geschitt ass.

3 Méint bleiwen de Belsch iwwregens nach, fir hiren eegene Rekord ze briechen, vun 541 Deeg hannerteneen, ouni offiziell gewielte Regierung.