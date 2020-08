E falscht Verhale kéint een um ëmstriddene Video net feststellen, esou den Affekot vun engem vun de Polizisten, dee beim ëmstriddenen Asaz dobäi war.

De Jurist Christoph Arnold betount, dass den Asaz genee sou ofgelaf ass, wéi een dëst och an der Ausbildung als Polizist géif léieren. Et vir e virbildlechen Oflaf gewiescht.

Wéi den Affekot weider ënnersträich, hätt de 15-Järegen en Aarm ënnert dem Kierper gehat, dee fräi war. Dëst wier eng geféierlech Situatioun gewiescht fir d'Beamten, wëll d'Persoun sech hätt kéinten héichhiewen oder zum Beispill eng Waff hätt kéinten zéien. Dowéinst hätt de Polizist, deen hie vertrëtt, mam Schinnebeen de Kapp um Buedem fixéiert. Dëst géif sou trainéiert ginn, géint den Hals géif e Polizist nimools drécken.

De 15 Joer jonke Jugendlechen hätt sech der Police vun Düsseldorf no an en Asaz agemëscht. D'Beamte waren an der Alstad bei engem Imbiss am Gaange géint 10 Randaléierer virzegoen, wéi déi betreffend Persoun d'Poliziste verbal a physesch attackéiert huet an sech net festhuele gelooss huet. Dowéinst gouf de Jugendlechen um Buedem fixéiert.