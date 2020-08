D'Medikament Contergan, dat viru ronn 60 Joer zu schwéiere Mëssbildunge bei villen Neigebuerene gefouert huet, gouf och u kranke Kanner getest.

Engem Aritkel vum ARD-Magazin "Report Mainz" no gouf d'Medikament deemools och un honnerte Bëbeeën a kranke Kanner getest. Et wier net gewosst, ob déi Kleng doduerch geschiedegt goufen.

Den Afloss vum Schlofmëttel wier un iwwer 300 Kanner mat Tuberkulos getest ginn, déi an der Caritas-Longeklinik "Maria Grünewald" zu Wittlich a Rheinland-Pfalz waren. D'Jongen a Meedercher tëscht 2 an 14 Joer hätten zum Deel och Iwwerdosisse vum Medikament krut. Dem Artikel no goufen d'Resultater vun enger entspriechender Etüd schonn Enn 1960 public gemaach. De Moment war awer schonn zanter iwwert engem Joer gewosst, datt d'Mëttel schro Niewewierkungen hätt.

D'Schlofmëttel Contergan koum 1957 op der Marché a gouf vu ville Frae wärend der Schwangerschaft geholl, well d'Mëttel och géint Iwwelzegkeet gehollef huet. Kuerz drop allerdéngs si weltwäit ronn 10.000 Kanner mat schwéiere Malformatiounen op d'Welt komm, virun allem vun den Äerm a Been. 1961 huet d'Firma Grünenthal d'Mëttel vum Marché geholl.

De Produzent vum Medikament huet "Report Mainz" gesot, datt Medikamentestudien u Kanner deemools näischt Ongewéinleches waren. Aus haiteger Siicht wiere se allerdéngs net nozevollzéien. D'Contegran-Tragedie géif ëmmer en Deel vun der Geschicht vun der Firma Grünenthal bleiwen an déi uerg Konsequenze fir d'betraffe Persoune géif d'Entreprise zudéifst bedaueren.